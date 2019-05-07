Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den yeni DSP hamlesi... /07 Mayıs 2019 21:56

CHP'den yeni DSP hamlesi...

CHP heyeti yarın saat 10.00'da DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşecek.

SHABER3.COM

CHP heyeti yarın saat 10.00'da DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yarın CHP ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Aksakal, İstanbul seçimi için aday çıkarmama kararını tek başına alamayacağını söyledi.

Aksakal, "Siyasette duruşumuz belli, herhangi bir şey söylemem tabanımıza haksızlık olur. CHP'den gelen önerileri dinleyeceğiz, parti kurullarında değerlendirerek karara varacağız. Kimin sol olup olmayacağı göreceli, DSP her zaman önemliydi, bunu karartmaya çalıştılar. Demek ki karartmanın hiçbir faydası yok. Hepimiz birbirimize önem vermeliyiz."
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