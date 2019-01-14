Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Trump'a tepki: Bu tehditler bize sökmez /14 Ocak 2019 14:38

CHP'den Trump'a tepki: Bu tehditler bize sökmez

CHP'den Trump'un "Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomik yıkıma uğrar" mesajına tepki geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.

Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini söylemişti.
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