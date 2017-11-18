Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Tansu Çiller'e davet /18 Kasım 2017 10:06

CHP'den Tansu Çiller'e davet

CHP, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ankara’da Arena Spor Salonu’nda düzenleyeceği kadın buluşmasına eski Başbakan Tansu Çiller’i davet edecek.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta Ankara Arena’da büyük bir kadın buluşması için harekete geçti. “Hakkım var” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek.

CHP Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek programa 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre tüm gün sürecek programa siyasi farklılıklar gözetilmeden bugüne kadar seçilmiş ve ilk olma özelliğini taşıyan tüm kadınlar davet edilecek. Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller’in de bu kapsamda davet edileceği öğrenildi. Hayatta bulunan tüm kadın bakanlara da davetiye gidecek. Ayrıca ilk kadın valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ve kadın muhtarlar da programa davet edilecek.

Program kapsamında yaklaşık 10 kadın konuşmacı olacak. Konuşmacıların 5’i seçilmiş bakan, belediye başkanı, muhtar ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi kadınlar arasından belirlenecek. Ayrıca şehit annelerinin, Gezi eylemlerinde çocuğunu kaybeden annelerin, Cumartesi Annelerinin de konuşma yapması planlanıyor.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

CHP’nin 5 Aralık programı salı gününe denk geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis’te yapılan grup toplantısını bu program kapsamında Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu grup toplantı saati olan 13.30’da kürsüye çıkarak konuşmasını yapacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den Tansu Çiller'e davet Sonraki Haber >>

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:15