Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den sert Soylu açıklaması /10 Haziran 2019 20:30

CHP'den sert Soylu açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öztrak bir soru üzerine isim vermeden "Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinde muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu da iktidar kanadında korku yarattı. Atama içişleri bakanı tahriklerde bulunuyor. Ortamı zehirlemeye kalkıyor. Bu bakanın başka bir partideyken Ak Partililere sarf ettiği sözleri hatırlıyorum. İnsan ister istemez Napolyon'un Fransız içişleri Bakanı Fouche için söylediklerini hatırlıyor. Fouche için diyor ki Napolyon; 'Yaşamım boyunca tanıdığım en kusursuz dönek.'" ifadelerini kullandı.

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Öztrak şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinde muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu da iktidar kanadında korku yarattı. Uçağı kiralayan şirket uçağın kiralık olduğunu parasının ödendiğini aynı şekilde iktidarın bakanlarına da İBB Büyükşehir adayına da kiraladıklarını ifade ettiler. Burada bir provokasyon bir tahrik olduğu açık. Yani seçmenlerin yurttaşlarımınız güvenliğini sağlamakla seçimin adaletini gözetmekle görevli olan atama içişleri bakanı, bizatihi çıkıyor tahriklerde bulunuyor ona buna hakaret ediyor ortamı zehirlemeye kalkıyor.

Bu bakanın başka bir partideyken Ak Partililere sarf ettiği sözleri hatırlıyorum. Üslubu beyan ayniyle insan. İnsan ister istemez Napolyon’un Fransız içişleri Bakanı Fouche için söylediklerini hatırlıyor. Fouche için diyor ki Napolyon; ‘Yaşamım boyunca tanıdığım en kusursuz dönek.’  Atama bakanın gerçek dışı iddialarından ve provokasyonlarından daha tehlikeli olan bakan konuştukça birileri de bundan görev çıkarıyor. Ve ülkemizin huzurunu açıktan özellikle sosyal medyadan tehdit etmeye başlıyorlar. Eline silah alıp sosyal medyaya çıkıyor milleti taciz ediyorlar. Bu bakanın bunlar hakkında işlem yapması lazım. Bunlarla meşgul değil o tahrik alanda kendini görevli görüyor.

31 Mart’tan önce Saray’ın millete illet, terörist, zillet diyen dili Ankara’da sayın genel başkanımıza yönelik bir linç girişimine dönüştü. Bu linçe girişen inek hırsızlarına çok ciddi taviz verildi. Partiden ihraç edilecekleri söylendi soruyoruz çıt yok.''
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