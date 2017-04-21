Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den şaibeli referandumla ilgili flaş hamle /21 Nisan 2017 14:11

CHP'den şaibeli referandumla ilgili flaş hamle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulunun referandumda kullanılan ‘’Mühürsüz oy ve mühürsüz zarfların da geçerli kabul edilmesini’’ öngören kararı için, Danıştay’a başvurma kararı aldıklarını açıkladı.

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Son dakika: CHP Danıştay’a gidiyor

Bu konuda yürütmeyi durdurma talebinde de bulunulacak. Bugün yapılacak başvurunun ardında CHP Konya eski milletvekili Atilla Kart da bir açıklama yapacak…
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