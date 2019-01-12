Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den “Man Adası gerçekleri” belgeseli /12 Ocak 2019 21:12

CHP'den “Man Adası gerçekleri” belgeseli

CHP, “Man Adası gerçekleri” adında bir belgesel hazırladı.

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddiaların yeraldığı belgeselde “Bu filmdeki belgelerin tamamının gerçek olduğu cumuriyet başsavcılığı tarafından resmen kabul edilmiştir” deniliyor.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na para transferi yaptıklarını iddia eden belgeleri kamuoyuna açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını kaybetmişti.

Belgesel CHP'nin Youtube hesabından şu notla paylaşıldı:

Man Adası’nda sadece 2 sterlin sermaye ile kurulan Bumerz şirketi kimin? Vergi cenneti Man Adası’nda Erdoğan’ın aile fertleri, ceplerinden bir dolar bile harcamadan 25 milyon dolarlık Agdash tankerine nasıl sahip oldu? Paralar yurt dışına swift ile nasıl transfer edildi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk kez 28 Kasım 2017’de açıkladığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın “İspatla siyaseti bırakacağım” diye cevap verdiği Man Adası ile ilgili tüm gerçekler, dekontlar, transfer belgeleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gözler önüne seriliyor.

Bu filmdeki belgelerin tamamının gerçek olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlar Araştırma Komisyonu (MASAK) tarafından resmen kabul edilmiştir
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CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

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