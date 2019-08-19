CHP'den kayyım tepkisi: Kayyım yağmalarını gün yüzüne çıkarttıkları için mi demokrasiye darbe yaptınız?

YILDIRIM KAYA: YAĞMALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARTTIKLARI İÇİN Mİ DARBE YAPTINIZ?





Görevden almalara Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepki geldi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Halkın özgür iradesi ile seçtiği belediye başkanlarına yapılan; demokrasiye yapılmış bir darbedir. Kayyum yağmalarını gün yüzüne çıkarttıkları için mi demokrasiye darbe yaptınız?" ifadelerini kullandı.





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir." dedi.





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Belediye Başkanları Seçim İle gelir. Seçim İle gider.





Seçilmiş Belediye Başkanların ;





Milletin iradesine rağmen görevden alınması milli iradeyi hiçe saymaktır.





Demokrasiyi zayıflatmaktır.





Otoriter rejimi güçlendiren girişimlerdir.





Çare demokrasi içinde sorunları çözmek..."





KAFTANCIOĞLU: HALK İRADESİNE BİR DARBE DAHA





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da görevden alınmalara tepki gösterdi.





Kaftancıoğlu Twitter adresinden şu sözlerle tepkisini gösterdi: “Birileri ileri demokrasi demişti değil mi?

Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir."