Samanyolu Haber /Politika / CHP'den istifa eden Başkan AKP'den aday adayı oldu /19 Kasım 2018 00:25

CHP'den istifa eden Başkan AKP'den aday adayı oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2009 yılında CHP'den belediye başkanı seçilen Esat Altıngün, AKP'den ilçe belediye başkanlığı aday adaylık başvurusunda bulundu.

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9 Kasım'da AKP'ye üye olduğunu ve 10 Kasım'da ilçeden belediye başkan aday adaylık başvurusunda bulunduğunu duyuran eski Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altıngün, uzun yıllar CHP'de siyaset yaptığını belirtip "Siyaset yaptığım süre içerisinde sıkıntım olmuş olsa da eski partim CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duyuyorum" dedi.

'TURİZMDE SIKINTI BÜYÜK'

Esat Altıngün, şunları söyledi:

"Turizmin ilk noktası olan Kuşadası'nın hizmet konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle son yıllarda turizmdeki gerileme, gerek turizm sektörünün gerekse Kuşadası'ndaki diğer sektörlerin sıkıntılı bir sürece girmesi, Kuşadası'nın rakip şehirler ile rekabet gücünü azalttı. Biz turizmde iddialı olan Kuşadası'nı yeniden iddialı bir noktaya getirmeyi iktidar gücü ile başaracağımıza inandık."

'İKTİDARIN GÜCÜYLE'

AKP Genel Merkezi tarafından görev verilmesi ve Kuşadası halkının da seçmesini halinde, Kuşadası'nın iktidarın gücüyle hak ettiği en üst noktalara geleceğine inandığını dile getiren eski belediye başkanı, şöyle konuştu:
"16 yıldır ülkeyi yöneten güçlü bir iktidar partisi var. Kuşadası'nın sorunları iktidar partisinin tecrübesi ile gücü ve imkanları ile çözebileceğime inancım var."
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