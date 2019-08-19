CHP'den 'İstanbul ve Ankara için hazırlık yapıldığını duyduk' çıkışı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım ataması sonrası, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin açıklama yaptı.







Sosyal medyada konuşulan "Kayyum sırası İstanbul ve Ankara'ya geliyor" yorumlarını duyduklarını belirten Tekin, parti toplantısından sonra açıklama yapacaklarını belirtti.





Türkiye Gündemi'nden Müşerref Seçkin'e konuşan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "Ankara ve İstanbul için böyle bir hazırlığın olduğunu duyduk. Partimizin toplantısından sonra daha net bir şeyler söyleyebiliriz" dedi.





Bu sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" söylendi.



