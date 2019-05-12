Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den İstanbul seçimi için bir ilk /12 Mayıs 2019 12:29

CHP'den İstanbul seçimi için bir ilk

Seçmen bilgilerini içeren bir veri bankası kuran CHP, seçmene hem doğduğu memleketi üzerinden hem de yaşadığı semt üzerinden ulaşacak. CHP, mitingler yerine doğrudan vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek.

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23 Haziran için İstanbul’daki seçmenleri takip etmek için çok büyük bir bilgi bankası oluşturan CHP, seçmenlere hem yaşadıkları semt üzerinden hem de doğdukları memleketleri üzerinden ulaşarak kampanyayı iki farklı koldan yürütecek.

MİTİNG YERİNE BİRE BİR İLETİŞİM

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı‘nın haberine göre, seçmene memleketinden gelen kanaat önderleri aracılığıyla seslenecek CHP, sahada ise mitingler yerine doğrudan vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak çalışmalara ilişkin ‘Büyük İstanbul İttifakı’ tanımlaması yaptığı belirtildi.

KANAAT ÖNDERLERİ HAKSIZLIĞI ANLATACAK

Seçmenler gruplar halinde memleketlerinden İstanbul’a gelen kanaat önderleriyle buluşturulacak. Bu kapsamda 80 ilde çalışma grupları oluşturulurken, her grup İstanbul’daki kendi hemşeri grubuna yönelik özel bir çalışma yapacak. Çalışma grupları bünyesinde kampanyaya aktif bir şekilde katılacak her memleketin kanaat önderleri de, kendi hemşerilerine Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığı anlatacak.

SEÇMENLE DOĞRUDAN İLETİŞİM 

CHP’nin seçmenlere ulaşacağı ikinci kol ise doğrudan yaşadığı semt üzerinden olacak. İstanbul’daki 39 ilçe ve 970 mahalleyle ilgili yapılacak görevlendirme kapsamında eski ve mevcut milletvekilleri, il başkanları, parti yönetimi ile kampanyaya destek verecek başta İYİ Parti olmak üzere diğer siyasal partiler sahada seçmenlerle bire bir iletişim halinde olacak.

Kampanya boyunca ramazan ayı dolayısıyla seçmenlerle doğrudan iletişimin iftar sonrası olmasına yönelik bir programlama yapılacak.
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