Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Gürsel Erol kararı /22 Kasım 2018 18:01

CHP'den Gürsel Erol kararı

CHP Disiplin Kurulu, 'izinsiz ekrana çıktığı' gerekçesiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a uyarı cezası verdi.

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CHP'li Gürsel Erol kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Seçimlerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı istifa çağrısı ve oturma eylemi açıklamasıyla gündem olan Erol düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Erol, CHP'yi eleştirerek "Benimle ilgili her türlü işlemi yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP'ye olan bağımız sadece üyelikle değildir. Ben atadan dededen gelen bir CHP'liyim" demişti.

İhraç kararı vermeyen CHP Disiplin Kurulu, buna karşın "izinsiz ekrana çıktığı" gerekçesiyle Erol'a uyarı cezası verdi.
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