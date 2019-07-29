CHP'den belediye başkanları için hamle

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlenen basın toplantısında CHP’li bazı belediyelerde de gündeme gelen akraba atamalarıyla ilgili konuştu. Özel, CHP’li belediyelerle ilgili iddialar karşısında tavizsiz bir tutum içinde olduklarını, iddiaların hemen incelenip gereğinin yapıldığını belirtti.





Teklifi önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacaklarını belirten Özel, “Hiçbir belediye başkanının CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediyelerde, iştiraklarinde, şirketlerde görevlendirilmemesi, bu konuda kendilerinin belediyelerden ayrıca maaş huzur hakkı almamaları noktasında bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunacağız. Bu kanun teklifinin AK Parti ve küçük ortağı tarafından nasıl değerlendirileceğini göreceğiz. CHP olarak bu konuda tavizimiz yok. Hiçbir belediye başkanının bunu yapmasını hoş görmüyoruz ve izin vermiyoruz. Ama gelin bunu kanuna koyalım hiçbirimiz yapmayalım” dedi.





Bu ülkeyi yöneten kişinin birinci derece yakınını ekonominin başına koyduğunu söyleyen Özel, “Bir siyasi etik varsa bu sadece ilçe belediye başkanını mı bağlar?” diye sordu.





BELEDİYE BAŞKANINA HUZUR HAKKI DA VERİLMEYECEK





Kanun teklifinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla hazırlandığını belirten Özel grup danışmanlarının çalışmaya başladığını belirterek içerikle ilgili şu bilgileri verdi: “Birinci derece yakınlar belediyelerde, şirketlerde ve iştiraklarde göreve getirilemeyecek. Ürettikleri iş ve hizmetlerden dolayı herhangi bir ücret alamayacaklar. Ancak bunun ikinci derece yakınları da kapsayacak bir çerçevesi olması gerektiğini öngörüyoruz. Çok özel durumlarda bir teknik personelin ikinci derece yakını olması bir zafiyet oluşturur mu ona bakıyor arkadaşlar. Ama CHP olarak biz belediye başkanlarımızın birinci derece yakınlarının asla bu işlere girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca belediye başkanları belediye şirketlerinin yönetimlerinde yer alıyorlar ve bundan kaynaklı da huzur hakkı alıyorlar. Bu da ikinci maaş demek. İkinci maaşı da yasaklayacağız. Bazı şirketlerde yönetim kurulu başkanı belediye başkanı deniliyor. Bu görevi sürdürmesi gereken belediye başkanının huzur hakkı ikinci maaşı kesinlikle yasaklayacağız.”