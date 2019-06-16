Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Bahçeli'nin o görüntülerine tepki: Milletin vergisiyle millete hava atan sözde milliyetçiler /16 Haziran 2019 12:56

CHP'den Bahçeli'nin o görüntülerine tepki: Milletin vergisiyle millete hava atan sözde milliyetçiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a lüks araçlarla sirenler çalarak girdiği görüntülerin sosyal medyada yayınlamasına CHP'den tepki geldi. CHP'li Özgür Özel görüntülere ilişkin, "Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler" yorumunu yaptı.

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Bahçeli'nin İstanbul'a lüks araçlarla sirenler çalarak girdiği görüntülerin sosyal medyada yayınlamasına tepki gösteren CHP’li Özgür özel, “Korna siren çala çala Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler” ifadesini kullandı.

Özel Twitter hesabından şunları yazdı:

Söz verdiği günden tam 40 gün sonra seçime 1 hafta kala. Millet yoksulluk çekerken.

İstanbullu israftan bıkmışken. Her birisi birbirinden lüks araçlarla. 
Devletin korumalarıyla. Korna siren çala çala

Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler.
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