CHP'den Bahçeli'nin o görüntülerine tepki: Milletin vergisiyle millete hava atan sözde milliyetçiler

Bahçeli'nin İstanbul'a lüks araçlarla sirenler çalarak girdiği görüntülerin sosyal medyada yayınlamasına tepki gösteren CHP’li Özgür özel, “Korna siren çala çala Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler” ifadesini kullandı.
Özel Twitter hesabından şunları yazdı:
Söz verdiği günden tam 40 gün sonra seçime 1 hafta kala. Millet yoksulluk çekerken.
İstanbullu israftan bıkmışken. Her birisi birbirinden lüks araçlarla.
Devletin korumalarıyla. Korna siren çala çala
Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler.