Samanyolu Haber /Politika / CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum /18 Şubat 2019 13:47

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den AKP'ye geçen Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Buna göre Saylak, Erdoğan'a "Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum" dedi.

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AKP'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Telefon görüşmesinde Erdoğan'dan Milas kampanyasına destek isteyen ve bakanların ilçeye gelmesini talep eden Saylak, çok heyecanlandığını belirtiyor ve son olarak grup toplantısında Erdoğan'ın elini öpeceğini söylüyor.

Erdoğan'ın "Sen şimdi annenin babanın elini öpeceksin, seçimi kazandıktan sonra eyvallah" yanıtını verdiği Saylak, bu kez "Büyüksün reisim büyük" diyor. 
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