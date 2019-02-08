CHP'den aday olunca eşi Türkiye Gazetesi'nden kovuldu

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, Türkiye Gazetesi ile yollarını ayırdı. Gazete yönetiminin ayrılık kararı almasına gerekçe olarak, Çetinkaya'nın eşi Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'nin Siverek adayı olması ileri sürüldü.





Türkiye Gazetesi’nde söyleşiler yapan rallici Burcu Çetinkaya, gazete ile yollarının ayrıldığını duyurdu.





Durumu “Türkiye Gazetesi’nin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık,” diye Twitter’dan paylaşan Çetinkaya, ayrılık için başka bir gerekçe sunmadı. Ancak, Çetinkaya’nın eşi Mehmet Fatih Bucak’ın CHP’den Şanlıurfa Siverek adayı olarak gösterilmesinin bu karara neden olduğu söyleniyor. Burcu Çetinkaya 2015 yılında Bucak Aşireti’nden Mehmet Fatih Bucak’la evlenmişti.