Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den 80 kişi istifa edip AKP'ye mi geçti? /25 Şubat 2018 10:11

CHP'den 80 kişi istifa edip AKP'ye mi geçti?

CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Berken ile eşi Gülnaz Berken pastisinden istifa ederek AKP’ye geçtiğini açıklamasının ardından, CHP Boztepe İlçe Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

AKP Kırşehir 5. Kadın Kolları Kongresi'ne katılarak, burada bir konuşma yapan ve 80 kişiyle birlikte istifa ettiğini açıklayarak AKP’ye geçtiğini belirten Mehmet Emin Berken’e rozetini AKP Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz taktı. CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Mutlu, CHP’li belediye meclis üyesi Mehmet Emin Berken ve eşi Gülnaz Berken’in noter kanalı ile istifa ettiğini doğruladı ama Berken’in kongrede yaptığı konuşmada 80 üyeyle birlikte CHP’den istifa etmesini yalanladı. Mutlu, "Partimizden iki kişi istifa etmiştir. Mehmet Emin Berken ve eşi dışında partimizde herhangi başka bir istifa söz konusu değildir. Kongrede böyle bir konuşma yaparak 80 kişinin istifa ettiğini açıklayan Berken hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda pazartesi günü parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerekli belgelerle kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den 80 kişi istifa edip AKP'ye mi geçti? Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:41:03