CHP'den 80 kişi istifa edip AKP'ye mi geçti?

AKP Kırşehir 5. Kadın Kolları Kongresi'ne katılarak, burada bir konuşma yapan ve 80 kişiyle birlikte istifa ettiğini açıklayarak AKP’ye geçtiğini belirten Mehmet Emin Berken’e rozetini AKP Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz taktı. CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.







'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'







Mutlu, CHP’li belediye meclis üyesi Mehmet Emin Berken ve eşi Gülnaz Berken’in noter kanalı ile istifa ettiğini doğruladı ama Berken’in kongrede yaptığı konuşmada 80 üyeyle birlikte CHP’den istifa etmesini yalanladı. Mutlu, "Partimizden iki kişi istifa etmiştir. Mehmet Emin Berken ve eşi dışında partimizde herhangi başka bir istifa söz konusu değildir. Kongrede böyle bir konuşma yaparak 80 kişinin istifa ettiğini açıklayan Berken hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda pazartesi günü parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerekli belgelerle kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.