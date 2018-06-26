CHP'de parti içinde tartışma başladı....

Pazar günkü genel seçimlerde CHP 'nin yüzde 22.7 ile Kılıçdaroğlu dönemindeki en düşük oyunu alması, liderlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Oyların bir kısmının "emanet" olarak HDP'ye gittiği analizine rağmen, partinin bir bölümünde genel başkanın değişmesi yönünde beklenti var.





Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'nin yüzde, CHP için psikolojik bir sınır olarak algılanan yüzde 30'u geçmesi de, genel başkan tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle, Mart 2019'daki yerel seçimlere kimin liderliğinde gideceği partinin önünde kritik bir konu olarak duruyor.





ESKİ GENEL BAŞKANLAR DEVREDE





Bu tartışmaların partiye zarar vermemesi için, eski CHP genel başkanları harekete geçti. Altan Öymen , Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin , yarın Ankara'da ziyaret turuna çıkacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile ayrı ayrı görüşerek partinin geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaşacak.