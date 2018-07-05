CHP'de muhaliflerin kurultay talebine net cevap

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, ?kritik MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.





Tezcan'ın açıklamaları şöyle:





Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK'da değerlendirildi. Genel Başkanımızın gündeminde olağanüstü kurultay yoktur.





9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanında yapılacaktır. Genel Merkezin konuya yaklaşımı budur.





(İnce'nin Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklifi) Özel bir yemekte konuşulanların ana bağlamından koparılarak, bu çerçevede yakışık almayan şık olmayan, siyasi nezaket ölçüleriyle bağdaşmayan bir tutumdur. Siyasi nezaketsiz bir tutumdur. Genel başkan son 1 yıl içerisinde Türkiye'nin gündemini belirlemiştir. 15 milletvekili göndererek, tuzağı bozarak mı yanlış yaptı? Millet İttifakı'nı kurarak mı yanlış adım attı? Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi göstererek yanlış bir cumhurbaşkanı adayı mı göstermiştir?





Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik. Yüzde 30'un altında da Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun payı vardır. Yüzde 22'de de bu vardır.





MYK'mız Genel Başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. MYK'da farklı bir görüş yoktur. İmza meselesi tüzükte düzenlenmiş bir haktır. Genel Merkezi'in ve Genel Başkanın gündeminde kurultay çağrısı yoktur. Partinin kurultay delegelerinin de büyük ağırlığının da partiyi bu konuda bir tartışmaya çekmeyeceğini görüyoruz. İmza toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz.