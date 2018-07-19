Samanyolu Haber /Politika / CHP'de muhaliflere göre yarına kadar 650 imza tamam /19 Temmuz 2018 20:06

CHP'de muhaliflere göre yarına kadar 650 imza tamam

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplayan ekibin başındaki isimlerin partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Yarın 650 imzaya ulaşacağız” bilgisini verdiği öğrenildi.

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24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bu sabah 521 delegenin imza attığını duyurmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470’e ulaşabilirler” demişti.

Cumhuriyet’in kulis haberine göre toplanan imza sayısına ilişkin kurmaylarından sürekli bilgi alan İnce’ye aktarılan son bilgiye göre imza sayısının bugün 600’ü bulması bekleniyor. Haberde imza sürecini yöneten isimlerin, İnce’ye “Yarın 650 imzaya ulaşacağız” bilgisini verdiği de aktarıldı.
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