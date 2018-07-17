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CHP'de muhalifler 353 imzaya ulaştı
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CHP'de muhalifler 353 imzaya ulaştı
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17 Temmuz 2018 00:52
CHP'de muhalifler 353 imzaya ulaştı
CHP'de kurultay toplanması için harekete geçen muhaliflerden, Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer kurultay çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
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Usluer, sosyal medyadaki paylaşımında "Değişim ve umut kurultayı çağrımıza bugün itibariyle noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi. Değişimi birlikte başlatacağız umudu birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.
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