Samanyolu Haber /Politika / CHP'de muhalifler 353 imzaya ulaştı /17 Temmuz 2018 00:52

CHP'de muhalifler 353 imzaya ulaştı

CHP'de kurultay toplanması için harekete geçen muhaliflerden, Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer kurultay çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

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Usluer, sosyal medyadaki paylaşımında "Değişim ve umut kurultayı çağrımıza bugün itibariyle noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi. Değişimi birlikte başlatacağız umudu birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.


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