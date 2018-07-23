CHP'de muhalif imzacılara ikna odası

CHP'de kurultay isteyen delegelerin tehdit edildiği iddiaları bu kez bir CHP milletvekili tarafından dillendirildi.







Halk Tv'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına katılan CHP Bilecik Milletvekili ve olağanüstü kurultay isteyen grubun sözcüsü Yaşar Tüzün, CHP gündemine ilişkin açıklamalar yaparken, bazı MYK üyeleri ve genel başkan yardımcıları tarafından kurultay isteyen delegeler için 'ikna odası' kurulduğunu ve delegelerin imza vermemeleri için tehdit edildiğini iddia etti.





Kurultay Çağrılarını altıncı gününde kendilerine ulaşan noter tasdikli imza sayısının 604'e yükseldiğini de açıklayan Tüzün, "Tüm baskılara rağmen imza veren delegelere teşekkür ederim. Değişime ve umuda çok az kalmıştır" dedi.