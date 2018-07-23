Samanyolu Haber /Politika / CHP'de kurultay için son 7 imza... /23 Temmuz 2018 20:08

CHP'de kurultay için son 7 imza...

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı.

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Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP PM üyesi Gaye Usluer de sosyal medya üzerinden, kurultayın yapılması için toplanan imza sayısını açıkladı.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.
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