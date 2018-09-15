CHP'de İstanbul adayının açıklanacağı tarih belli oldu













CHP’nin İstanbul’da yerel seçim sürecine ilişkin izleyeceği yol haritası netleşmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, 15-16 Eylül tarihlerinde Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde yerel seçim hazırlıklarının ele alınacağı bir çalıştay gerçekleştiriyor. CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul’un 39 ilçe başkanın tam kadro katıldığı çalıştayda uzun süredir üzerinde çalışılan yerel seçim sürecinde adayların belirlenmesinden seçim kampanyasına kadar birçok konu masaya yatırılacak.





"İSTANBUL İÇİN EN GÜZELE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"





Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP ’li Kaftancıoğlu, “Bu çalıştay bugüne kadar yerel yönetim seçimleri için yaptığımız tüm çalışmaların masaya yatırılacağı toplantılardan oluşuyor. Çok uzun süredir yaptığımız ölçme değerlendirme, siyasal iletişim, süreç analizi, medya ve akademik birimlerimizle hazırladığımız çalışmaları bugün burada örgütümüzle birlikte masaya yatıracağız. İstanbul için en doğruya en güzele hep birlikte ulaşacağız. Bu toplantılarımız bundan sonra da farklı birimlerle devam edecek. Kentlerimizin, ilçelerimizin, mahallelerimizin emarını çekiyoruz. İstanbul’un 39 ilçesi için o ilçenin sorunlarını en iyi bilen, o ilçeyi en doğru yönetebilecek kadrolarla yola çıkacağız” dedi.





MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARI YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?





Mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği hakkında da açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Mevcut belediye başkanlarımız için halkın memnuniyetine ve performans ölçümlerine bakacağız. Halkı ikna eden, halkın onayını alan belediye başkanları yoluna devam edecek. Halkı ikna edemeyen belediye başkanın ne beni ne de genel merkezi ikna etme gibi bir şansı olmayacak” diye konuştu.





İSTANBUL'UN ADAYLARI KASIM AYINDA AÇIKLANACAK





CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için adaylarının belirleneceği tarihi de açıklayan Kaftancıoğlu, “Kasım ayı başında ya da en geç ortasında İstanbul’da adaylarımızı açıklayacağız” ifadeleri kullandı.





"HİÇBİR YERE HİÇBİR ŞEKİLDE ADAY OLMAYACAĞIM"





Kaftancıoğlu konuşmasında bazı basın organlarında yer alan belediye başkan adayı olacağına ilişkin iddialara da şöyle yanıt verdi:





“Günlerdir yazılıyor çiziliyor. İstanbul’da bir belediyeye aday olacağım söyleniyor. Ben İlk günden itibaren inandığım sonu zaferle bitecek İstanbul hikâyesinin mimarı olmaya adayım. Başka hiçbir yere hiçbir şekilde aday olmayacağım. İstanbul’u AKP’den kurtaracak örgütün başkanı olarak bu seçimleri geçireceğim. İstanbul’u AKP’den kurtaran örgütün başı olmanın gururu da bana bir ömür boyu yetecektir. Hiçbir makam ve mevkinin de bu kadar kıymeti olamayacağını düşünüyorum.”





İSTANBUL KENT ANAYASASI TARTIŞILACAK





Çeşitli sunumların ve tartışmaların gerçekleştirileceği çalıştayda masaya yatırılacak en önemli başlıklardan biri de İstanbul Kent Anayasası. İstanbul Kent Anayasası’nda CHP’nin yerel seçim sürecinde uygulayacağı kurallar başta olmak üzere yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esasları yer alıyor. Taslak olarak hazırlanan bu çalışmanın çalıştayda değerlendirildikten sonra karara bağlanması ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.





Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İstanbul Örgütü, yerel seçim çalışmaları kapsamında konusundan uzman isimlerden oluşan akademik, ölçme ve değerlendirme ile siyasal iletişim birimi olmak üzere 3 farklı birim de oluşturdu. Bu birimler ilçe ve mahalle bazlı gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla İstanbul’da seçmenlerin oy verme davranışlarından yerel yönetimlerden beklentilerine; yaşadıkları mahallelerin lokal sorunlarından kentin genel, ortak sorunlarına kadar birçok alanda çalışmalarını tamamladı. Çalıştayda örgütün değerlendirmelerine sunulacak raporlar doğrultusunda İstanbul’un 39 ilçesinde parti içi örgütsel hazırlıkların tamamlanması ve yerel seçimtakviminin oluşturulması öngörülüyor.