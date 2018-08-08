Samanyolu Haber /Politika / CHP'de imzasını çeken 31 delege belli oldu /08 Ağustos 2018 12:46

CHP'de imzasını çeken 31 delege belli oldu

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları başlayan CHP'de, kurultay için önce veren ardından geri çeken 31 delegenin isimleri belli oldu.

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CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler, delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, toplanan imzalardan 569'unun geçerli olduğu, 31 delegenin de imzasını geri çektiği belirtilerek, kurultay yapılmayacağı duyuruldu.

Yurt gazetesinin haberine göre, imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri şöyle:

Kemal İrez (Ankara)
Hüseyin Çiçek (Sivas)
Orhan Gümüş (İstanbul)
Betül Duman (Eskişehir)
Sema Yavuz (Eskişehir)
Yücel Zara (İstanbul)
Cansu Baykara (İzmir)
Aydın Paksak (Mardin)
Şemsettin Çelebi (Samsun)
Bekir Akıl (Şanlıurfa)
Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul)
Üstüner Karacaoğlu (Erzurum)
Canan Silen (İstanbul)
Özlem Kaya (Erzincan)
Ali Yılmaz (Gaziantep)
Ayşe Işık (Elazığ)
Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl)
Aygül Kılıç Başboğa (Mardin)
Mehmet Çaplık (Mardin)
Şerif Yılmaz (Kilis)
Erkan Aydın (Bursa Milletvekili)
Çetin Arık (Kayseri Milletvekili)
Kazım Çam (İzmir)
İsa Eser (Antalya)
Maruf Kızılağaç (Bitlis)
Eyyüp Kalkan (Mardin)
Özcan Yılmaz (Antalya)
Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)
Nazan Dönmez (İzmir)
Mitat Şahin (Uşak)
Serpil Gülseven (Kütahya)
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