Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 140 belediye başkan adayı belli oldu /14 Kasım 2018 13:12

CHP'de 140 belediye başkan adayı belli oldu

CHP'de Parti Meclisi, 10 il ve 1 büyükşehir belediye başkan adayını belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı milletvekili Ahmet Akın oldu. 3 ilde ise mevcut başkanlar aday gösterildi.

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CHP’de bugün toplanan Parti Meclisi’nde (PM), 140 il, ilçe ve belde belediye başkan adayı belirlendi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi.
Artvin’de Demirhan Elçin, Batman’da Enver Erdem, Bingöl’de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane’de Bedri Ağaç, Uşak’ta Asım Kalelioğlu, Erzincan’da İsmail Taş, Karabük’te de Ahmet Durum aday olarak belirlendi.
3 ilde ise mevcut başkanlar yeniden aday olacak; Vefa Salman (Yalova) , Ali Orkun Ercengiz (Burdur) Kerim Aksu (Giresun).
Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle’de de mevcut başkanlarla yola devam kararı alındı. Ankara’nın Yenimahalle’de Fethi Yaşar, Çankaya ilçesinde ise Alper Taşdelen aday gösterildi.








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