Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 'Babacan emanet oyları götürecek' endişesi /11 Temmuz 2019 09:49

CHP'de 'Babacan emanet oyları götürecek' endişesi

CHP’de yeni siyasal partinin kurulmasıyla AKP’ye kırgın seçmenin CHP’ye verdiği emanet oyların bu partiye kayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

SHABER3.COM

CHP içinde; 31 Mart ve 23 Haziran’da AKP’li kırgın seçmenin verdiği emanet oyların Ali Babacan’ın kuracağı belirtilen yeni partiye gidebileceği değerlendirmesi yapılıyor. AKP’ye küskün seçmenin yerel seçimde CHP’ye verdiği oyun yeni siyasal partiye kaymasıyla birlikte yeni partinin Türk siyasetinde yeni dengelerin oluşmasına yol açacağı da belirtiliyor.

CHP içinde AKP’den istifa eden Ali Babacan’ın kuracağı belirtilen yeni parti konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. CHP içinde kurulacak her yeni partinin demokrasiye güç katacağı yönünde ilkesel bir görüş öne çıksa da yeni partinin siyasetteki mevcut dengeleri değiştireceği görüşü dile getiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan haberde CHP içinde yerel seçimlerde alınan emanet oyların kurulacağı ifade edilen yeni partiye kayması ihtimali dillendiriliyor. Buna göre, Babacan’ın kuracağı ifade edilen partinin TBMM’de grubu bulunan bütün partilerden oy alacağı ancak CHP’nin yerel seçimlerde sağladığı başarıda önemli bir katkısı olan emanet oyların da yeni partiye kayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun CHP’nin farklı kesimlerden oy alan parti hedefine zarar vereceği, bunun engellenmesi için farklı kesimlere yönelik çalışmaların yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Yeni siyasal partinin başarılı olması ve kendine bir yer edinmesi durumunda Türk siyasetindeki mevcut dengeleri değiştiren bir sonucu olacağı ifade ediliyor. AKP içinden çıkacağı ifade edilen yeni partinin öncelikli hedef kitlesinin AKP tabanı olacağı ancak AKP’ye tepkili ya da kırgın olduğu için başka partilere oy veren seçmeni de hedef alacağı değerlendirmesi yapılıyor.

İttifaklar yeniden

CHP kaynakları kurulacak yeni partiyle birlikte mevcut ittifak bloklarının da yeniden şekilleneceğini ifade ediyor. Yeni partinin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olmak üzere iki ana ekseni değiştirmeyeceği ancak ittifak cephelerinden birine girmesi durumunda gireceği tarafı kuvvetlendireceği vurgulanıyor. 

CHP kaynakları, kurulacak yeni partinin TBMM’deki varlığıyla birlikte sistem değişikliği tartışmalarının gündeme gelebileceğine de dikkat çekiyor. Buna göre AKP ve MHP’nin parlamentoda çoğunluğunu yitirmesi durumunda AKP tarafından doğrudan parlamenter sisteme dönüş olmasa bile, eski sisteme yönelik bazı adımların gelebileceği ifade ediliyor. Mevcut sistemde iktidar olabilmek için yüzde 50+1 ihtiyaç duyulurken, yapılacak değişiklikle bu oranın esnetilebileceği ifade ediliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de 'Babacan emanet oyları götürecek' endişesi Sonraki Haber >>

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:17