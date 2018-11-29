CHP'de aday listesi şekilleniyor

Siyasi partilerde aday belirleme süreci tüm hızıyla sürüyor. 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimleri öncesinde AKP'de aday belirleme süreci tamamlanırken, CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki PM sonrasında açıklanacak.





T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre; her seçim öncesi olduğu üzere kulisler yine hareketli. CHP'nin İstanbul için sürpriz bir isim belirleyebileceği iddiaları öne çıkarken, bazı ilçelerde ise tanıdık isimlerin yer alacağı öğrenildi. Gazeteci Levent Gültekin'in Beyoğlu ya da Üsküdar'da aday gösterilmesi planlanırken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Sultanbeyli, CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi'nin Beykoz, Gürsel Tekin’in ise Esenyurt için düşünüldüğü iddiaları gündemde.





İYİ Parti'yle devam eden görüşmeler tamamlanmadan adayların açıklanma ihtimalinin zayıf olduğu, bu doğrultuda hareket edildiği, kulislere yansıyan diğer iddialar arasında.





Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a olumlu bakıyor

Adaylığı konusunda iddiaların bitmek bilmediği Mansur Yavaş'la ilgili gelişmeler de sıcaklığını koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu baktığı öngörülürken, PM'de mutabık kalınması halinde Ankara'da yeni bir Mansur Yavaş adaylığı gündeme gelebilir.





Yavaş'ın aday olması durumunda Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarından girdiği yerde bulunan Seymenler Parkı’nda Seymen Alayı ve atlılarla karşılanacağı ve adaylığını bu şekilde ilan edeceği öne çıkan bir diğer gelişme.





Etimesgut ve Keçiören'de bazı isimler bir adım önde

Ankara'nın belli başlı ilçelerinde bazı isimler öne çıkmaya başladı. Buna göre; Etimesgut için 24 Haziran seçimlerinde Ankara milletvekili adayı da olan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olan Murat Kavuncu, Avukat Selahattin Emre Mamak, Keçiören’de ise Avukat İlker Çelik veya Dr. Ramazan Aydın’ın bir adım önde olduğu kaydedildi.





Öte yandan; Bala'da Hacı Öztürk, Gölbaşında ise Bülent Elikesik'in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





İzmir'de Tuncay Özkan ya da Tunç Soyer

İzmir adaylığında kıran kırana bir yarışın olduğu öne sürülüyor. Pek çok aday arasından Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer isimleri öne çıkarken, Özkan'ın aynı zamanda milletvekili olmasının adaylığı açısından bir engel olduğu düşünülüyor.





Antalya adayının İYİ Parti'yle süren görüşmeler neticesinde netleşeceği, ancak Muhittin Böcek isminin gündemden düştüğü kaydediliyor. İbre Osman Budak ya da Ümit Uysal'a dönebilir.





Ardahan'da eski milletvekili olmasının yanı sıra türkücü Furkan Demir'e kesin gözüyle bakıldığı, Tunceli'de ise Kılıçdaroğlu'nun kararının beklendiği öne sürülüyor. Kars'ta ise Barış Yarkadaş'ın yanı sıra Naif Alibeyoğlu'da gündemde.





24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayının belirlendiği CHP'de, 6 Aralık'ta 300'e yakın belediye başkan adayının ismi ile bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının açıklanacağı öngörülüyor.