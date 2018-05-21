'CHP'de Abdullah Gül'e karşı çıkan kim varsa tasfiye edildi'

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Pekşen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin de içinde olduğu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak adının öne çıktığı tarihlerde, kendisinin buna şiddetle karşı çıktığına dikkat çekti.







Pekşen, "Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, ‘Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır."



Pekşen, "Milletvekili olarak toplum vicdanında görevimi yaptığıma inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, benim vekilliğimden daha önemli. Siyasete devam edeceğim. Ne ülkemizi, ne partimizi bırakırız" diye konuştu.