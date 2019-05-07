CHP'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' itirazı

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Habertürk TV’ye yaptığı açıklamda, partisinin yarın YSK’ye İstanbul seçimlerinin tamamının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını açıkladı. Yakupoğlu, “CHP yarın, YSK’ya İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacak. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız.” dedi.





YSK’nin kararına tepki gösteren Yakupoğlu, “Tam kanunsuzluk sebebiyle İBB seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık seçim tutanaklarıyla ilgili olarak seçimin tamamının iptal edilmesi gerekli olmalıydı” açıklamasında bulundu.





23 Haziran’daki seçimlere aynı adaylarla gidileceğini belirten Yakupoğlu, “Bulunmayan üyelerin yerine ilçe seçim kurulu dolduracak. Kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeler değiştirilecekler. Partiler adayını geri çekemez. Sadece istifa ederse ya da Allah korusun ölürse çekebilir. İstanbul İl Seçim Kurulu bir seçim takvimi yapacak” diye konuştu.





“31 MART’TAKİ SEÇMEN LİSTELERİ AYNEN KORUNACAK”





Yakupoğlu şöyle devam etti: “YSK dün aldığı kararda İstanbul yenileme seçiminin 2 Haziran’da değil 23 Haziran’a karar verdi. Yetişemeyeceği gerekçesiyle. Bir ilke kararı hazırlanması ve komisyon kurulmasına karar verdi. 2 Haziran yenileme ilişkin karar 23 Haziran’a adeta uyarlanacak. Birincisi seçmen listeleri değişmeyecek. Öngörüm 31 Mart’taki seçmen listeleri aynen korunacak. 1 hafta kalan ölenler, hükümlü olanlar, silah altına alınanlar, askeri öğrenciler düşülecek, kalanlarla birlikte seçimler yapılacak. 23 Haziran’da oy kullanmak için 31 Mart’ta ismi olup da herhangi bir sebeple oy kullanamamış olanlar kullanabilirler.”





CHP YARIN SEÇİMLERİN İPTALİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK





“CHP yarın YSK’ya İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız” diyen Yakupoğlu, “Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız” ifadelerini kullandı.