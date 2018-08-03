Samanyolu Haber /Politika / CHP: Yeterli imza toplanamadı, Kurultay yapılmayacak /03 Ağustos 2018 13:28

CHP: Yeterli imza toplanamadı, Kurultay yapılmayacak

NTV'nin haberine göre CHP, olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını açıkladı.

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24 Haziran'da yapılan çifte seçimin ardından CHP'nin gündemi olağanüstü kurultay. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için 'yeterli sayıda' şeklinde açıkladıkları delege imzalarını genel merkeze teslim etti. 

Teslimin ardından CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan Muharrem Erkek, 'yeterli sayıda imza verilmediğini' açıkladı ancak detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını söyledi.

NTV'nin elde ettiği bilgilere göre CHP Genel Merkezi, delegelerin yeterli imza vermediğini söyledi. Habere göre merkeze noter onaylı 614 imza gönderildi. Bu 614 imzanın 4'ünün mükerrer olduğu tespit edildi. 5 kişinin de artık delege olmamasına rağmen imza verdiğinin tespiti üzerine noter onaylı belge 605'e düştü.

CHP'nin tüzüğüne göre delege sayısının yarısından bir fazla (624) delegenin imzasıyla parti olağanüstü kurultaya gidebiliyor. Parti yönetimi, yeterli sayıda imza olmaması durumunda kurultay yapılmayacağını söylemişti.
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