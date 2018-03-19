CHP ve MHP'nin kavgası hakaret boyutlarını aştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada CHP'ye yüklendi: "Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır. Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir."







Bahçeli'nin bu sözlerine CHP'den sert bir yanıt geldi. Tezcan'ın Bahçeli'ye yönelik ifadeleri şöyle:





"Bahçeli'nin kullandığı sorumsuz dildir. Tehdit ve tahrik dili kullanıyor. Üslup ve söylemlerine baktığımızda içindeki bulundukları Cumhur İttifakı'nın milleti bölme, kutuplaştırma, çatışma ittifakı olduğunun açık bir ikrarıdır. Bu dil Türk siyasetine yakışmıyor. Bahçeli ve Erdoğan toplumu çatışmaya götüren dilde ısrarlı olacak. Bahçeli, AK Parti'den kiralamayı umduğu koltukların bedelini çatışma ittifakının sözcülüğüne soyunarak ödeme niyetinde."