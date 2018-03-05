CHP ve MHP Akşener ismini bilerek görmezden geldi

Eski CHP'li yeni İYİ Partili Aytun Çıray, CHP ve MHP'nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu gösterdiği 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki partinin de anketlerinde Meral Akşener isminin öne çıktığını ancak görmezden gelindiğini iddia etti.







Partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Akşener'in MHP'den Meclis Grup Başkanvekili olduğu dönemde kendisine parti kurması gerektiğini söylediğini ifade etti. Çıray, bu sözlerinin ardından tartışmaya yol açacak iddiasını gündeme getirdi ve “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.





7 Haziran genel seçimlerinden çıkan sonucu siyasetçilerin anlayamadığını söyleyen Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:





"7 Haziran'dan yapılan seçimlerden sonra bırakın hükümet kurmayı, eğer siyaset ve siyasetçi halkın mesajını alıp sadece meclis başkanını seçebilseydi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktu. Seçimlerin olduğu akşam bir takım siyasiler milletin mesajını yok farz etti. Televizyonlara çıkıp yeniden seçim istediler. 'Sen bana inanmaz mısın?' dedi millet, 35-40 gün sokaklarda gezer misin dedi. Seni tekrar muhalefet yapıyorum dedi. Milletin mesajı siyasetçi ve iktidar tarafından alınmadı. Milletin mesajı alınmış olsaydı bugün seçim konuşuyor olmayacaktık. Belki de şehitler vermiyor olacaktık. Bugün belki küstüklerimizle barışmış olacaktık. Ekonomi rehin edilmiş olmayacaktı. Bugün belki Reza Zarrap, Türkiye'de yargılanacak ve Amerika tarafından tehdit edilmeyecektik. Bugün burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorum, ama milletin sesini duymayanları da size şikayet ediyorum."