'CHP ve İyi Parti anlaştı, Ankara'da sürpriz isim desteklenecek' iddiası

T24 internet sitesinin kulis haberine göre iki parti arasında Ankara krizinin de ‘ortak aday’ formülü ile aşılacağı belirtilirken CHP’li bir ismin aday gösterileceği kaydedildi. Ortak aday formülü kapsamında CHP’li bir adayın Ankara’da desteklenmesi durumunda, İyi Parti’ye Mersin, Manisa, Isparta, Denizli gibi illerden taviz verebileceği ifade ediliyor. Kulislerde, CHP’nin İyi Parti’den Antalya ve Adana’da çıkaracağı kendi adayına destek isteyeceği öne sürülüyor. Ankara adaylığında ismi öne çıkan Mansur Yavaş konusunda da henüz kararın verilmediği belirtiliyor. Hatta son dakika sürprizi olabileceği de gelen bilgiler arasında.





Polimetre, yerel seçim ittifaklarına ilişkin son çalışmasında, CHP + İYİ Parti'nin kuracakları ittifakın İstanbul ve Ankara dahil yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazandığını hesaplamıştı. Bu ittifakla Akdeniz çanağındaki 4 il Adana, Hatay, Mersin, Antalya ile Eskişehir’ın kazanma şansı artıyor.



