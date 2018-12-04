Samanyolu Haber /Gündem / 'CHP ve İyi Parti anlaştı, Ankara'da sürpriz isim desteklenecek' iddiası /04 Aralık 2018 02:16

'CHP ve İyi Parti anlaştı, Ankara'da sürpriz isim desteklenecek' iddiası

CHP ile İyi Parti arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan yerel seçimde işbirliği görüşmelerinde geçtiğimiz hafta yaşanan tıkanıklığın aşıldığı ve anlaşma yoluna girildiği belirtildi.

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T24 internet sitesinin kulis haberine göre iki parti arasında Ankara krizinin de ‘ortak aday’ formülü ile aşılacağı belirtilirken CHP’li bir ismin aday gösterileceği kaydedildi.  Ortak aday formülü kapsamında CHP’li bir adayın Ankara’da desteklenmesi durumunda, İyi Parti’ye Mersin, Manisa, Isparta, Denizli gibi illerden taviz verebileceği ifade ediliyor.  Kulislerde, CHP’nin İyi Parti’den Antalya ve Adana’da çıkaracağı kendi adayına destek isteyeceği öne sürülüyor. Ankara adaylığında ismi öne çıkan Mansur Yavaş konusunda da henüz kararın verilmediği belirtiliyor. Hatta son dakika sürprizi olabileceği de gelen bilgiler arasında.

Polimetre, yerel seçim ittifaklarına ilişkin son çalışmasında, CHP + İYİ Parti'nin kuracakları ittifakın İstanbul ve Ankara dahil yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazandığını hesaplamıştı. Bu ittifakla Akdeniz çanağındaki 4 il Adana, Hatay, Mersin, Antalya ile Eskişehir’ın kazanma  şansı  artıyor.

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