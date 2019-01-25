CHP ve İyi Parti'den 'Türkiye'de muhalefete baskıyı kınayan karara' veto

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üyelerinin bağlı olduğu Birleşik Sol Grup girişimiyle hazırlanan "Türkiye’de Siyasi Muhalefet Üyelerinin Ağırlaşan Durumu" başlıklı karar tasarısı genel kurulda 20’ye karşı 72 oyla kabul edildi.







Karara karşı red oyunu sadece AKPM Türk heyetinin AKP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti’li üyeleri ile Azeri üyeleri oy kullandı. Çekimser kalan 4 İtalyan, 2 İsviçreli, 1 Fransız ve 1 de İngiliz üye dışındaki tüm üyeler ise tasarı lehinde oy verdi.





Oylamada dikkat çeken ise ana muhalefet partisi üyelerinin, Türkiye'de muhalefet üyelerinin ağırlaşan durumuna ilişkin karara karşı çıkması oldu.





CHP’nin karara karşı oy veren dört temsilci Ahmet Ünal Çeviköz, Yunus Emre, Selin Sayek Böke ve Haluk Koç olarak kayda geçti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre kabul edilen karar metninde Türkiye’de "demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının gerilediği" not edilip, dokunulmazlıkları kaldırılan ve hapiste olan parlamenterlerin durumları "kaygı verici" olarak tanımlanıyor. Tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekili Leyla Güven ile AKPM eski üyelerinden Ertuğrul Kürkçü’nün durumlarına özel vurguda bulunuluyor. Çok sayıda parlamenterin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklu olması "muhalefet partilerine üye bu vekillerin demokratik misyonlarını gerçekleştirmelerine engel olduğu" görüşü dile getiriliyor.







Kararda, "başta ifade, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri olmak üzere, muhalefet partilerine mensup vekillerin haklarına tam anlamıyla saygı duyulması", "Venedik Komisyonu tavsiyeleri temelinde parlamenter dokunulmazlığını güvence altına alınması" ve "dokunulmazlıkları 2016 yılında kaldırılan parlamenterlerin serbest bırakılması" çağrısında bulunuluyor.



