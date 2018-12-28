Samanyolu Haber /Politika / CHP ve İyi Parti 15 ilde daha ittifaka gidiyor /28 Aralık 2018 12:46

CHP ve İyi Parti 15 ilde daha ittifaka gidiyor

Yerel seçimler için CHP-İYİ Parti ittifakı genişliyor. Kulis bilgilerine göre İYİ Parti, CHP'nin yönetimindeki 8 ilde işbirliği yapacak. CHP ise 6 ilde daha İYİ Parti adayını destekleyecek. 1 ile ilişkinse görüşmeler sürüyor.

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AKP ve MHP’nin oluşturduğu ittifaka karşı CHP – İYİ Parti’nin yerel seçime yönelik güç birliği de genişletiliyor. 21 büyükşehirde işbirliği için el sıkışan CHP ve İYİ Parti’nin heyetler arası görüşmelerde bu sayıyı arttırma kararı aldığı öne sürüldü.

Habertürk’ten Ömer Topsakal‘ın haberine göre CHP’nin yönetimdeki 8 il belediyesinde; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta, İYİ Parti’nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor.

Buna karşılık CHP de Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye’de İYİ Parti adayını destekleyebilir. .

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İYİ Parti’nin adayını açıkladığı Erzurum’da, CHP’nin aday çıkaracağı ve bu kentin, Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş’ın ise, işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.

İLÇELER SORUNU SÜRÜYOR

İllerde anlaşmaya yakın olan iki partiyi zorlayan konu ise ilçelerin kime bırakılacağı. Edinilen bilgilere göre, CHP Ankara’da Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan’ı; İzmir’de ise Kiraz, Torbalı ve Tire’yi İYİ Parti’ye bırakmayı önerdi.

Ancak bu öneriyi İYİ Parti yeterli görmedi. Etimesgut başta olmak üzere bazı başka ilçeler de talep edildi. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir’in ilçelerine yönelik görüşmeler sona bırakıldı. Sürecin ocak ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
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