Samanyolu Haber /Gündem / CHP, TRT’yi 10 bin kişiyle protesto edecek /31 Mayıs 2018 11:03

CHP, TRT’yi 10 bin kişiyle protesto edecek

CHP, bir süredir yayın konusunda ters düştüğü kamu yayıncısı TRT binasının önünde 10 bin kişiyle miting hazırlığında.

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Taraflı yayın yapmakla suçlanan TRT, partilere ve adaylara ayırdığı süreler bağlamında son birkaç gündür gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP’ye fazla, muhalefet partilerine ise az süre ayıran TRT, partilerce sıklıkla eleştiriliyor.

Son olarak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT önünde miting yapacağını açıkladı.

‘Tayyip Radyo Televizyon Kurumu’
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TRT’nin yasaya aykırı biçimde yayın yaptığını söyledi.

Özkoç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e “TRT’nin açılımını Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ama sen sanıyorsun ki kurumun adı Tayyip Radyo Televizyon Kurumu” sözleriyle seslendi.

’10 bin kişilik miting’
CHP’li yönetici, TRT’nin Ankara’daki genel müdürlüğü önünde 10 bin kişiyle miting yapacaklarını bildirdi.

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti: “2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir RTÜK üyesi, TRT’yi yasalara uymadığı için YSK’ya şikayet etmiş. TRT, Erdoğan’ı üç günde 5 saat 26 dakika yayınlamış, diğer adayları ise hiç vermemiş. YSK bunun üzerine önce beş, ardından yedi durdurma cezası veriyor. Bu TRT’nin Erdoğan’dan yana tarafsızlığını bozduğunun kanıtıdır. Şimdiyse 14-24 Mayıs arasında Erdoğan’ı 28 saat 28 dakika, İnce’yi ise 2 saat 51 dakika vermiş. Adalet, eşitlik, hukuk bunun neresinde? TRT genel müdürü, cumhuriyetin bürokratı olmalı, Erdoğan’ın değil. RTÜK üyelerimiz YSK’ya başvuracak. Suç duyurusunda bulunacaklar. TRT’ye ceza verilmesini talep edecekler. TRT genel müdürü siyaset yapmak istiyorsa istifa etsin yoksa adam gibi hizmet etsin.”
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