Samanyolu Haber /Gündem / CHP şimdi de İzmir'e aday arıyor /10 Aralık 2018 15:23

CHP şimdi de İzmir'e aday arıyor

AKP'nin Nihat Zeybekci'yi aday gösterdiği İzmir'de gözler CHP’de.

SHABER3.COM




 CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeniden aday olmayacağını söylemişti. Kocaoğlu açıklamasında "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP'li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir" demişti.


MYK'DE ÖZGÜR ÖZEL BÖLÜNMESİ

 Artı Gerçek.com'un haberine göre Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasından sonra İzmir'e aday arayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tartıştığı ve üzerinde durduğu isimlerden birinin CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel olduğu belirtiliyor. MYK'deki bazı isimlerin Özel ismine sıcak baktığı ifade edilirken, Özel konusunda tartışma olduğu ve MYK üyelerinin bu konuda ikiye bölündüğü edinilen bilgiler arasında. 

SELİN SAYEK BÖKE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Özel'in adaylık konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir toplantıya katılan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de adaylığa açık kapı bırakan bir açıklama yapmış ve "İzmir'le birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" demişti.

DOKUZ ADAY ADAYI BAŞVURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'de İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın da aday adayı olduğu haberlere yansırken, aday adaylığı için dokuz isim başvurmuştu. Başvuranlar arasında şu isimler bulunuyor: 

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, Karabağlar Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir eski milletvekilleri Musa Çam ile Canan Arıtman, CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan ve parti eğitmenlerinden Seniye Nazik Işık.
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