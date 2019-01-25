CHP sadece İstanbul'da 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti avukatlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi önünde seçmen usulsüzlüklerine ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul’da seçime hile karıştırma girişimleri olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “AKP seçimlerde kayybedeceğini öngördüğü için ilçelere seçmeneri taşıyarak, hatta hiç taşımadan sadece seçmen kaydederek seçim sonuçlarını usulsüz bir şekilde kendi lehine çevirmek istiyor” dedi.





“BU KEZ ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEDİ”

Konuşmasını, “Bu kez atı alan Üsküdar’ı geçemedi” diyerek sürdüren Kaftancıoğlu, “Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim hilelerinden biri hayata geçmeden fark edildi ve büyük ölçüde engellendi” ifadesinde bulundu. Kaftancıoğlu, “İstanbulluların hassasiyeti ve Cumhuriyet Halk Parti’si olarak bizlerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma, taşıma seçmen tespit ettik. Bir çok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayıda yapılan bu yığma girişimi duyuralı vatandaşlarımızın ve emektar örgütlerimizin çalışma sonucu engellendi” diye konuştu.





5 BİN 862 SEÇMENİN KAYDI DÜŞÜRÜLDÜ

Tespit edilen 19 bin 502 taşıma seçmenin kaydının düşürülmesi için ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını ifade eden Kaftancıoğlu, seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre, İstanbul’da 5 bin 862 seçmenin kaydının düşürüldüğünü söyledi. Kaftancıoğlu, 39 ilçedeki seçmenlerin kayıtlı oldukları evlerde tek tek kontrol edildiğini, metruk binalarda veya bir dairede fazla seçmenin kayıtlı olduklarını gördüklerini söyledi.





RAPORU AÇIKLADI





Kaftancıoğlu daha sonra CHP’nin İstanbul'un 39 ilçesinde tespit ettiği usulsüz seçmenlere dair yaptıkları itirazları ve sonuçlarını basın mensuplarına açıkladı. Hazırlanan rapora göre, İstanbul’da tespit edilen 19 bin 502 seçmene itiraz edildi. 5 bin 862 seçmen hakkındaki itiraz kabul edilerek kaydı düşürüldü.





EN ÇOK TESPİT EDİLEN İLÇE ÜSKÜDAR

Raporda, en çok usulsüz seçmenin tespit edildiği ilçenin Üsküdar olduğu açıklandı. Üsküdar da, 7 bin 42 usulsüz seçmene itiraz edildiği, bin 523 seçmenin kaydının dondurulduğu belirtildi. Çatalca’da 4 bin 4, Sancaktepe’de 2 bin 59, Bahçelievler’de bin 100 seçmen hakkında itirazlarda bulunuldu. Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Esenyurt, Beykoz ve Bayrampaşa’da ise herhangi bir itirazın yapılmadığı kaydedildi. Sancaktepe’deki itirazların ise tümü reddedildi.





13 BİN 680 SEÇMENE İKİNCİ KEZ İTİRAZ EDİLDİ

Kaftancıoğlu, itirazı reddedilen 13 bin 680 seçmen hakkında ise ikinci kez itirazda bulunduklarını belirterek, ilçe seçim kurulunun bu konuda bugün karar vereceğini söyledi. Kaftancıoğlu, “Eğer hukuk dışı bir karar çıkarsa, biz yine yasal yollardan bu kararı ve bu yığma seçmenlerin iptalini isteyeceğiz” dedi.





“İSTANBUL’DA SEÇİMLERE HİLE ŞAİBE KARIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”





Kaftancıoğlu, “İstanbul’da seçimlere şaibe karışmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul halkı rahatlıkla hissetsin ki, taşıma ve yığma seçmenin tamamının takipçisi olup, itiraz ettirdik. Bir kısmını iptal ettirdiklerimiz gibi diğer seçmenleri de mutlaka iptal ettireceğiz” dedi. Güvenlik güçlerine ve resmi yetkililere de seslenen Kaftancıoğlu, “Lütfen görevinizi yapın… Hiçbir şekilde görevinizi layıkıyla yapıyor olmaktan tedirgin olmayın, korkmayın. Bizlerin tespit edip sizlere ulaştırdığı yığma seçmenleri olması gibi iptallerinizi yapın. Çünkü, hakikat her zaman bizim peşinde koşacağımız ve bunun mücadelesini vereceğimiz bir durumdur” diye konuştu.