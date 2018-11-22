Samanyolu Haber /Gündem / CHP Saadet Partisi ile görüşecek /22 Kasım 2018 22:12

CHP Saadet Partisi ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinde bulunduğunu görüşmenin hafta başında olabileceğini belirtti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti. Tarımın Türkiye'deki en stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çiftçiye verilecek desteğin 81 milyona verilen destek olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk." dedi.


KILIÇDAROĞLU TALEPTE BULUNDU, GÖRÜŞME HAFTA BAŞINDA
Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin sorulması üzerine ise "Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme talebinde bulundu. Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik." ifadelerini kullandı.

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