Referandum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20'nci gününe başlamadan önce basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu referandumda yaşanan usulsüzlüklere ilişkin AİHM'ye başvurmak için partisi tarafından hazırlanan dilekçeyi canlı yayında imzaladı.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Dün çok sıcaktı, bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik, mezarlarında dua okuduk. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Adalet Yürüyüşümüzü yapıyoruz, bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Diyanet'ten MİT'e kadar, BDDK'dan, bakanlıklara kadar her şey bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Bu yürüyüşün bir anlamı da, biz kendi ülkemizde düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bir duruma gelmiş olması. Siyasi iktidarın bu yüzden bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, dikkatle izlemesi en temel arzularımdan birisidir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.





CANLI YAYINDA BAŞVURU DİLEKÇESİNİ İMZALADI





"Usulsüz seçimle ilgili referandum yapmıştık. YSK'nin aldığı karar nedeniyle referandum gayri meşru hale geldi. AİHM'ne başvuruyoruz. Dilekçemiz hazır" diyen Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan'ın getirdiği dilekçeyi canlı yayında imzaladı.