CHP olağan kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çarşamba günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, partinin 2017 yılı içinde kurultay yapma zorunluluğu olduğunu belirterek, Tüzüğümüzün hükmü 2 yılda bir olağan kongre ve kurultayın yapılmasını emrediyor. Dolayısıyla bu yıl içinde bizim olağan kongre takvimini ve ardından da Parti Meclisi'nin alacağı tarihte kurultayımızı yapmamız gerektiği yönünde bir değerlendirme söz konusu oldu. Bugün yaptığımız MYK'da olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz" dedi.





Bingöl, Çarşamba günü başladığını söylediği kurultay sürecinin 4,5-5 ay sürebileceğini de sözlerine ekledi. CHP'nin bir önceki kurultayı Ocak 2015'te yapılmıştı. Bazı parti temsilcileri ise CHP'nin iki yıl dolmadan kurultay düzenleyemeyeceğini savunuyor.





CHP'nin bazı önde gelen isimleri son dönemde değişim çağrıları yaparak, genel başkanlık seçimini de kapsayacak şekilde bir olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.





Partinin eski genel başkanı Deniz Baykal, Pazartesi günü CNN Türk'te katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, partinin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını artık belirlemesi gerektiğini söyleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ya aday ol, ya çekil" çağrısı yapmıştı.





CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu'na Haziran ayında olağanüstü kurultay yapma çağrısında bulunmuştu.





CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar da Kılıçdaroğlu'nu karar alamamakla eleştirmiş ve kendisinin "her türlü göreve hazır olduğunu" söylemişti. Bu ifadeler, Sağlar'ın genel başkanlığı aday olabileceği yorumlarını da beraberinde getirmişti.