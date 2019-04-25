CHP’nin Çubuk raporu: Taşlar yığıldı, sopa dağıtıldı, dışarıdan kişiler dolaştı

Görüntülerde yapılan incelemede köy dışından gelen ve savcılığın soruşturmadığı 15 kişinin olduğu, bunların kalabalık arasında dolaşarak kışkırtma faaliyetinde bulunduğu, Kılıçdaroğlu’nun geçeceği güzergaha yığılan taşların saldırıda kullanıldığı, bazı kişilere sopa dağıtıldığı tespit edildi.





CHP, Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili olay yeri görüntülerinden yaptığı tespitlerle elde ettiği bir dizi delili savcılığa vermeye hazırlanıyor.







Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP’nin tespitleri şöyle:





Köy halkından olmayan 15 kişi





Savcılık olayla ilgili 37 kişi hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu 37 kişi genelde Akkuzulu Köyü’nde yaşayanlardan oluşuyor. CHP ise halkı kışkırtan ve köy halkından olmayan 15 kişi daha tespit etti. Söz konusu 15 kişiyle ilgili veriler savcılığa iletilecek.





Güzergâhta taş yığılmış





Kılıçdaroğlu’nun cenaze namazından sonra yönlendirildiği güzergâhta öbek öbek taşların yerleştirildiği, arabaların geçmesini engellemek amacıyla büyük bidonların yığıldığı belirlendi. Görüntülerde olaya karışan kişilerin söz konusu taş yığınlarına koşarak taş aldığı görüldü.





Beş-altı kişilik gruplar halkı provoke etmiş





Beş-altı kişilik grupların çok kısa aralıklarla halkı kışkırtmak için kalabalığın farklı yerlerine giderek provoke edici girişimlerde bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kalabalığın başında bulunan bir grubun çok kısa süre sonra daha kalabalığın sakin olan bir bölümüne gidip kışkırttığı tespit edildi.





Taşı nereye atacağını tarif ediyor

Elinde taş olan bir kadının olaylar sırasında hedef aldığı aracın koruma aracı olması üzerine genç bir kişinin kadına arkadaki aracı işaret ederek Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atması için yönlendirdiği tespit edildi.





Hem bozkurt hem İbda işareti

Görüntülerde bozkurt işareti yapan bazı kişilerin kalabalığın farklı yerlerinde İbda-C işareti yaptığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin yaşanan hengâmede Kılıçdaroğlu’nun yerini doğrudan işaret ettiği de görüldü.





Aralarında belediye çalışanları var

Halkı provoke eden ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan saldırı yapmak isteyen bazı kişilerin Ankara büyükşehir belediyesi çalışanı olduğu tespit edildi.





Çatıdan sopa dağıtımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergâh üzerindeki bir evin çatısından bir kişinin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde çatıda oturan bir kişinin sopaları kalabalığa doğru sevk ettiği belirlendi.





Yakın diyen tek kişi değil

Kılıçdaroğlu’nun eve sığınmasının ardından bir kadının “Yakın bu evi” diye bağırdığı kamuoyuna da yansımıştı. Ancak sadece tek bir kadın olmadığı, kalabalık bir güruhun “Evi yakın” diye bağırdığı belirlendi. CHP tarafından savcılığa iletilen özel bir çekimde bir topluluğun evin yakılması için bağırdığı görülüyor.





Kılıçdaroğlu için koridor açılmadı

Cenaze töreninde olayların başlaması üzerine iktidar için açılan koridordan törene katılan bakan ve kamu görevlileri çıkış yaparken, herhangi bir koridor açılmayan Kılıçdaroğlu doğrudan provokasyonun yaşanacağı alana yönlendirildi.





452 kişilik güvenlik gücü müdahale etmedi

Cenaze törenine katılan bakanların korumalarının yanı sıra 300 jandarma ve 152 polisle birlikte 452 güvenlik gücü bulunmasına karşın Kılıçdaroğlu’na yönelik fiziki saldırılara hiçbiri müdahale etmedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca saldırıları Kılıçdaroğlu’nun korumaları, CHP milletvekilleri ve CHP’liler engellemeye çalıştı.