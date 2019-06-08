Samanyolu Haber /Gündem / CHP Milletvekili Arslan için Denizli’de tören /08 Haziran 2019 15:48

CHP Milletvekili Arslan için Denizli’de tören

Antalya'da ailesiyle tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren CHP Milletvekili Kazım Arslan (65) için, memleketi Denizli'de, partisinin il başkanlığı binasının önünde tören düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı törende, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mesut Can Arslan, "Babamın iki aşkı vardı, biri annem, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'ydi" dedi.

SHABER3.COM

Antalya’nın Aksu ilçesinde tatil yaparken dün beyin kanaması geçirip, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin İl binasının önünde tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, sinema oyuncusu Müjde Ar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Arslan’ın eşi Nursel Arslan oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Arslan’ın kızı Nazife Demirkapı, annesi Nursel Arslan’a sarılarak gözyaşı döktü. Oyuncu Müjde Ar da Nursel Arlsan’a sarılıp, başsağlığı diledi.

‘İKİ AŞKI VARDI, BİRİ ANNEM, DİĞERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ’

Milletvekili Arslan’ın özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Mesut Can Arslan konuşma yaptı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mesut Can Arslan, “Çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Hayatında iki aşk vardı, biri annem, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’ydi. Bazı zamanlarda CHP, ailesinin bile önüne geçerdi. Çocukluğumuzda babamız ile çok az zaman geçirebildik. Partisi için her zaman elinden gelenin daha iyisini yaptı. İlkeli ve dürüst birisiydi. Kötü günler de gördü. Bazen istediği gibi olmadı ama o hiçbir zaman yılmadı. ‘Niye bu kadar ısrar ediyorsun, niye bu kadar azimlisin, bırak şu siyaseti yapma, git hayatını yaşa’ diyordum. O da ‘Halka hizmet etmeyi seviyorum, bırakamam’ diyordu. Nitekim siyaset yaparken de aramızdan ayrıldı. Böyle olsun istemezdik, çok erken oldu” dedi.

YAKINLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

CHP Denizli İl Başkanlığı’ndaki törenin ardından Arslan’ın cenazesi, Kervansaray Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından araçtan alınan ve evinin bahçesine konulan Arslan’ın tabutunun başında dualar okundu, helallik alındı. Burada Arslan’ın eşi Nursel Arslan, kızı Nazife Demirkapı, kayınvalidesi Nazife Çoban ile oğlunun kızı olan torunu İnci Arslan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Milletvekili Arslan için Denizli’de tören Sonraki Haber >>

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:56:24