CHP’li Yarkadaş AKP’nin torpille atanan hakimlerini tek tek açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Partili Hakimlik, adaletin ölüm fermanı demektir. Atanan 1341 hakimin yüzde 90’ının AKP üyelerinden seçilmesi, adalet tabutuna çakılan son çividir” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM’deki basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısı salonunda bulunan gazetecilere 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla karanfil veren Yarkadaş, “Medya özgür değil ama biz yine de özgür medyanın var olacağı günler için mücadele edeceğiz” dedi.







‘YARGILANMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR’





AKP iktidarının Türkiye’yi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında hızla geriye götürdüğünü belirten Yarkadaş, “154 gazetecinin cezaevinde olduğu, onlarca meslektaşımızın yargılanmak için gün saydığı bir ülkede, özgürlüğün Ö’sü dahi kalmamıştır” tespitini yaptı. CHP’li Yarkadaş, gazetecilere yönelik baskıların bunlarla sınırlı olmadığını da belirterek şöyle konuştu:





"KHK’lar yoluyla 175 medya kuruluşu kapatıldı. 800 gazetecinin basın kartı ve pasaportuna el konuldu. 3000’e yakın meslektaşımız, kurumları kapatıldığı için işsiz kaldı. Ve şu an neredeyse tamamı, işsizliğin pençesinde kıvranıyor.”





GAZETECİLERİ BEKLEYEN AĞIR TABLO





Başta Cumhuriyet Gazetesi çalışanları olmak üzere, onlarca gazetecinin sorgusuz sualsiz bir biçimde cezaevinde yatırıldığını belirten Yarkadaş, “Aydınlara ve yazarlara ağır bir bedel ödetiliyor” dedi. Yarkadaş, “Yargılanmak için iddianame bekleyen ve hakim karşısına çıkacak olan gazetecileri ise daha ağır bir tablonun beklediğini söyledi. Yarkadaş, bu sırada yanında getirdiği yaklaşık iki metre boyundaki bir pankartı açarak “Arkadaşlarımızı işte bu hakimler yargılayacak. AKP il ve ilçe başkanlıklarından seçilerek getirilen hakimler… Böyle bir tablodan adalet çıkmaz” dedi.





‘PARTİLİ HAKİMLER YARGILAYACAK’





Cezaevindeki 154 gazetecinin bir çoğunun, “partili hakimler” tarafından yargılanacağına dikkat çeken Yarkadaş, “Partili Cumhurbaşkanı’nın ardından, Partili Hakimlik kurumuna geçtik. AKP, 24 Nisan’da atanan 1341 hakimin yüzde 90’ını il ve ilçe teşkilatlarından seçti” dedi. Yarkadaş, “Partili Hakimlik, adaletin ölüm fermanı demektir. Atanan 1341 hakimin yüzde 90’ının AKP üyelerinden seçilmesi, adalet tabutuna çakılan son çividir. Artık AKP’li olmayan hiçbir yurttaşımız, yargı kurumlarından adalet beklemesin” diye konuştu.





SARAY’DAN HAKİMLİĞE İKİNCİ TRANSFER





AKP il ve ilçe yöneticilerinden oluşan yeni hakimlerin listesini geride bıraktığımız günlerde açıkladığını belirten Yarkadaş, basın toplantısında “Size yeni 30 isim daha açıklayacağım” dedi. Yarkadaş, “Örneğin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit’in kızı Avukat Sevcan Karayiğit de 24 Nisan’da hakim yapılmış” dedi.





“PUANLARINI BİLMEK İSTİYORUZ’





Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün Saray’da çalışan kızı Gonca Hatinoğlu’nun yanı sıra, Saray’dan hakimliğe ikinci transferin yapıldığını belirten Yarkadaş, “Mesleki yeteneklerine ilişkin bir eleştirimiz yok. Kendilerini tanımıyorum. Ancak Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, bu isimlerin kaç puan aldığını açıklamak zorundadır” diye konuştu. Yarkadaş, sınavın iptali için Avukatı Turan Aydoğan’ın dava açtığını da söyledi.





‘3000 KİŞİNİN HAKKI YENİLDİ’





Yazılı sınavdaki 70 puan şartının KHK yoluyla kaldırıldığını belirten Yarkadaş, “Sınavda 80, 90, 92 puan aldığı halde, 45 saniye süren mülakatta elenen tam 3000 kişinin hakkını arıyoruz” dedi. “45 saniyede mesleki yeterliliği nasıl ölçtünüz?” sorusuna cevap isteyen Yarkadaş, sözlerini elindeki listeyi okuyarak sürdürdü. Yarkadaş şöyle konuştu:





“Elimdeki liste, Partili Hakimlik kurumunun tesis edildiğini gösteriyor. Yolu AKP’den geçmeyen hiç kimse, artık hakim olamıyor. Bakın; Giresun’da sınava on kişi giriyor ve dokuz kişi kazanıyor. Bu 9 kişinin tamamı AKP yöneticisi ya da aktif üyesi…

AKP Balıkesir İvrindi İlçe Başkanı İlyas Demircan ile eşi Kadın Kolları çalışanı Yadigar Demircan da mülakatı geçerek hakim yapılan isimler arasında… Gireun’dan Adana’ya, Van’dan Sultanbeyli’ye uzanan bir çizgide, AKP’nin tüm teşkilatı hakim olarak atandı. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor. 90 puan alanlar liste dışında bırakılıyor. 50 puan alanlar ise 45 saniyelik mülakatla hakim yapılıyor.”





“BU KADAR TESADÜF OLAMAZ”





Yarkadaş, “Bu kadar çok AKP’li ismin bir araya gelmesi tesadüften öte organize bir çalışma yapıldığının en açık işareti” diye konuştu. CHP’li vekil, “Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, 26 Aralık’ta yapılan, 24 Nisan tarihinde ise açıklanan sınav sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmalıdır” çağrısında da bulundu.





CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ’IN BASIN TOPLANTISINDA BUGÜN AÇIKLADIĞI YENİ İSİMLERİN BAZILARI VE GÖREVLERİ ŞUNLAR:





SEVCAN KARAYİĞİT- Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit’in kızı

FURKAN BARUTÇU – AKP Sultanbeyli İlçe Kurucu Başkanı

İLYAS DEMİRCAN- AKP Balıkesir İvrindi İlçe Başkanı

YADİGAR DEMİRCAN – AKP Balıkesir İvrindi İlçe Başkanı’nın eşi… AKP Kadın Kolları Üyesi

SERKAN BAŞOK – Mehmet Özhaseki’ye takipsizlik kararı veren Kayseri Başsavcısı Mehmet Siyami Başok’un yeğeni

AHMET EMRE ARIKAN – AKP Denizli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

ASLI ARSLANHAN – AKP Kocaeli Çayırova İlçe eski Yöneticisi

NAHİDE HAKAN – AKP Van Kadın Kolları Başkanı

BEKİR YILDIZ – AKP milletvekilinin yeğeni ve AKP üyesi

NECDET TARHAN – AKP Van Edremit Encümen Adayı

AÇELYA KAHYA – AKP Giresun İl Yönetim Kurulu Üyesi

ETHEM BAŞER – AKP Giresun İl Yönetim Kurulu Üyesi

CEMAL YAYLA – AKP Giresun Üyesi

ÖMER FARUK YANIK – AKP Giresun Görele Üyesi

İPEK KIŞLALI – AKP İzmir Karabağlar İlçe Yöneticisi

EMRAH GÜRGER ve eşi ÖZLEM GÜRGER – AKP’ye yakınlıklarıyla biliniyor.

YAVUZ ERTUGAY – Erzurum Ersılader Başkanı (AKP’ye yakın bir dernek)

ALPASLAN GÜZEL – AKP Kaman eski İlçe Başkanı

NEŞE ARISOY – AKP Adana Kadın Kolları Başkanı

ÖMER ÇAĞLAR – AKP Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

MAHMUT ÇAKMAK – AKP Adana İl Disiplin Kurulu Üyesi

ASLI ÇETİN TURPÇU – AKP Adana Milletvekili Adayı

ESRA IŞIL SAĞLAM – AKP Adana Üyesi

HÜSEYİN ÇAMLI – AKP Adana Üyesi

PELİN BURÇİN DİLMEN – AKP Adana Üyesi

MUSTAFA KİLİTÇİ – AKP Adana Üyesi

ADEM METİK – AKP Adana Üyesi

ADEM YILDIRIM – AKP Van İl Başkan Yardımcısı