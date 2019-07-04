Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li vekillere ‘karşı mahalle’ görevi /04 Temmuz 2019 11:38

CHP’li vekillere ‘karşı mahalle’ görevi

CHP’de kazanılan belediyeleri başarılı yönetme hedefinin yanı sıra vekiller de seçim bölgelerinde çalışmalar yaparak, CHP’ye oy vermeyen kesimlere ulaşmayı hedefliyor.

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CHP’de her an seçim olacakmış gibi çalışmaların yapılacağı ve gerçekleştirilecek ilk seçimde iktidarın hedeflendiği öğrenildi.

CHP, 31 Mart’ta büyükşehir belediye sayısını 6’dan 11’e, il belediye sayısını da 8’den 10’a çıkararak büyük bir başarıya imza atarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da İstanbul’u ikinci kez ve tarihi bir farkla kazanması bu başarıyı daha da artırdı. Parti içinde özellikle İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifak ve Saadet Partisi’yle kurulan temasın bugüne kadar CHP’ye hiç oy vermemiş kesimlerde bir yumuşama sağladığı belirtiliyor.

VEKİLLERE ‘KARŞI MAHALLEYLE İLİŞKİ KURUN’ TALİMATI

CHP içinde “karşı mahalle” olarak tanımlanan kesimlerle daha fazla ilişki kurulması, bu kesimlerin beklenti ve hassasiyetlerinin önemsenmesi kapsamında çalışmalar yapılmasına yönelik harekete geçildi. Parlamentonun kapanmasının ardından seçim bölgelerine gidecek milletvekillerine CHP seçmeni olmayan kesimlerle bir araya gelinmesi, bu kesimlerin sorunlarının dinlenmesi yönünde talimat verildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP kaynakları, partinin her an seçim olacakmış gibi hazırlıklarını yapacağını belirtirken, CHP’den bir erken seçim çağrısının gelmeyeceğini vurguluyor. Parti kaynakları, CHP’nin başta ekonomi olmak üzere çözüm önerilerini iktidara sunmaya devam edeceklerini ancak olası bir erken seçime yönelik hazırlıkların yapılacağına dillendiriyor.
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