CHP’li vekilden flaş iddia! AKP İstanbul karıştı.. Kadir Topbaş istifa etti,

İddia CHP İstanbul Millevekili Barış Yarkadaş’tan geldi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine ‘istifa ettiği’ni açıkladı” dedi.



