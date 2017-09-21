Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li vekilden flaş iddia! AKP İstanbul karıştı.. Kadir Topbaş istifa etti, /21 Eylül 2017 20:33

CHP’li vekilden flaş iddia! AKP İstanbul karıştı.. Kadir Topbaş istifa etti,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyasının İBB Meclisi'nde kabul edilmesinin ardında istifa ettiği iddia edildi.

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İddia CHP İstanbul Millevekili Barış Yarkadaş’tan geldi.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine ‘istifa ettiği’ni açıkladı” dedi.

“ERDOĞAN: BAŞKAN BEKLESİN”
“Topbaş’ın bu açıklaması sonrası, konunun AKP Gnl. Başk. Erdoğan’a iletildiği; Erdoğan’ın ‘Başkan beklesin’ talimatını verdiği öğrenildi” diyen Yarkadaş, “Topbaş bunun üzerine yakın çevresine ‘5 EKİM’e kadar bekleyeceğim’ dedi. Gözler şimdi 5 Ekim’e çevrildi. AKP’deki rant kavgası sürecek..” ifadelerini kullandı.
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