CHP kurultayında PM'ye giren isimler belli oldu...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay dün (4 Şubat 2018) sona erdi. İki gün süren kurultayda Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyeleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sunduğu anahtar listede yer alan isimlerin önemli ölçüde korunduğu, on kişinin ise listeyi deldiği görüldü. Sayım, 6.5 saat sürdü.
Bu isimler arasında, yeniden PM üyeliğine seçilen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile "sınıftan yana sol siyaset" çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer aldı. Oylamada en çok oyu, Haluk Koç aldı. Koç'u, 686 oyla Selin Sayek Böke, 625 oyla Yıldırım Kaya takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alıyordu.
Genel başkan yardımcıları güven tazeledi
Ayrıca genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy alarak güven tazeledi.
Kılıçdaroğlu'nun listesindeydiler,
PM'ye giremediler
Anahtar listede yer alan isimlerden Sezgin Tanrıkulu, Celal Çelik, Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu, Ali Hikmet Akıllı yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremedi.
Listeyi kimler deldi?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler ise şöyle:
Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu Er (371), Eren Erdem (359) Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)
İlk BYKP seçimleri yapıldı
CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler sabahın erken saatlerinde belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçlarına göre PM'ye giren isimler şöyle:
Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558).
Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.
İşte PM'ye seçilen 52 isim
Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi şu şekilde:
Haluk Koç 692
Selin Sayek Böke 687
Yıldırım Kaya 625
Ali Haydar Hakverdi 616
Onursal Adıgüzel 603
Orhan Sarıbal 592
Ali Öztunç 589
Seyit Torun 583
Mehmet Ali Çelebi 576
Hakkı Suha Okay 562
Oğuz Kaan Salıcı 554
Yaşar Seyman 549
Veli Ağbaba 541
Faik Öztrak 531
Gülizar Biçer Karaca 527
Muharrem Erkek 527
Aykut Erdoğdu 526
Emre Çam 517
Bülent Ecevit Tatlıdil 515
Çetin Osman Budak 513
Akif Hamzaçebi 485
Öztürk Yılmaz 478
Sera Kadıgil 475
Gamze Taşcıer 444
Bülent Tezcan 439
Turan Hançerli 430
Necati Yılmaz 428
Tekin Bingöl 425
Gökhan Günaydın 422
Yavuz Karan 417
Tuncay Özkan 413
Sevda Erdan Kılıç 412
Emine Gülizar Emecan 411
Haydar Akar 401
Ayça Taşkent 398
Gamze Akkuş İlgezdi 396
Pınar Uzun 395
Haluk Pekşen 390
Bülent Kuşoğlu 385
Gamze Pamuk Ateşli 384
Ali Şeker 375,
Gökhan Zeybek 375
Erdal Aksünger 373
Erdoğan Toprak 372
Gaye Usluer 371
Gül Çiftçi 367
Ünal Çeviköz 359
Eren Erdem 359
Semra Dinçer 355
Gülçin Timur 354
Müslim Sarı 350
İlhan Cihaner 344