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CHP kurultayında PM'ye giren isimler belli oldu...

PM'de 60 üyenin 26'sı değişti; Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi 10 fire verdi

SHABER3.COM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay dün (4 Şubat 2018) sona erdi. İki gün süren kurultayda Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyeleri de belli oldu.  Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sunduğu anahtar listede yer alan isimlerin önemli ölçüde korunduğu, on kişinin ise listeyi deldiği görüldü. Sayım, 6.5 saat sürdü. 

Bu isimler arasında, yeniden PM üyeliğine seçilen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile "sınıftan yana sol siyaset" çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer aldı. Oylamada en çok oyu, Haluk Koç aldı. Koç'u, 686 oyla Selin Sayek Böke, 625 oyla Yıldırım Kaya takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alıyordu.

Genel başkan yardımcıları güven tazeledi
Ayrıca genel başkan yardımcıları  Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy alarak güven tazeledi.

Kılıçdaroğlu'nun listesindeydiler,
PM'ye giremediler
Anahtar listede yer alan isimlerden Sezgin Tanrıkulu,  Celal Çelik, Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu, Ali Hikmet Akıllı yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremedi. 

Listeyi kimler deldi?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler ise şöyle:

Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu Er (371), Eren Erdem (359) Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)

İlk BYKP seçimleri yapıldı

CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler sabahın erken saatlerinde belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçlarına göre PM'ye giren isimler şöyle: 

Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558).

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

İşte PM'ye seçilen 52 isim
Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi şu şekilde:

Haluk Koç 692
Selin Sayek Böke 687
Yıldırım Kaya 625 
Ali Haydar Hakverdi 616 
Onursal Adıgüzel 603 
Orhan Sarıbal 592 
Ali Öztunç 589 
Seyit Torun 583 
Mehmet Ali Çelebi 576 
Hakkı Suha Okay 562 
Oğuz Kaan Salıcı 554 
Yaşar Seyman 549 
Veli Ağbaba 541 
Faik Öztrak 531 
Gülizar Biçer Karaca 527 
Muharrem Erkek 527 
Aykut Erdoğdu 526 
Emre Çam 517 
Bülent Ecevit Tatlıdil 515 
Çetin Osman Budak 513 
Akif Hamzaçebi 485 
Öztürk Yılmaz 478 
Sera Kadıgil 475 
Gamze Taşcıer 444 
Bülent Tezcan 439 
Turan Hançerli 430 
Necati Yılmaz 428 
Tekin Bingöl 425 
Gökhan Günaydın 422 
Yavuz Karan 417 
Tuncay Özkan 413 
Sevda Erdan Kılıç 412 
Emine Gülizar Emecan 411 
Haydar Akar 401 
Ayça Taşkent 398 
Gamze Akkuş İlgezdi 396 
Pınar Uzun 395 
Haluk Pekşen 390 
Bülent Kuşoğlu 385 
Gamze Pamuk Ateşli 384 
Ali Şeker 375,
Gökhan Zeybek 375 
Erdal Aksünger 373 
Erdoğan Toprak 372 
Gaye Usluer 371 
Gül Çiftçi 367 
Ünal Çeviköz 359 
Eren Erdem 359 
Semra Dinçer 355 
Gülçin Timur 354 
Müslim Sarı 350 
İlhan Cihaner 344
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