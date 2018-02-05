CHP kurultayında PM'ye giren isimler belli oldu...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay dün (4 Şubat 2018) sona erdi. İki gün süren kurultayda Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyeleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sunduğu anahtar listede yer alan isimlerin önemli ölçüde korunduğu, on kişinin ise listeyi deldiği görüldü. Sayım, 6.5 saat sürdü.





Bu isimler arasında, yeniden PM üyeliğine seçilen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile "sınıftan yana sol siyaset" çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer aldı. Oylamada en çok oyu, Haluk Koç aldı. Koç'u, 686 oyla Selin Sayek Böke, 625 oyla Yıldırım Kaya takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alıyordu.





Genel başkan yardımcıları güven tazeledi

Ayrıca genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy alarak güven tazeledi.





Kılıçdaroğlu'nun listesindeydiler,

PM'ye giremediler

Anahtar listede yer alan isimlerden Sezgin Tanrıkulu, Celal Çelik, Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu, Ali Hikmet Akıllı yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremedi.





Listeyi kimler deldi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler ise şöyle:





Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu Er (371), Eren Erdem (359) Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)





İlk BYKP seçimleri yapıldı





CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler sabahın erken saatlerinde belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçlarına göre PM'ye giren isimler şöyle:





Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558).





Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.





İşte PM'ye seçilen 52 isim

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi şu şekilde:





Haluk Koç 692

Selin Sayek Böke 687

Yıldırım Kaya 625

Ali Haydar Hakverdi 616

Onursal Adıgüzel 603

Orhan Sarıbal 592

Ali Öztunç 589

Seyit Torun 583

Mehmet Ali Çelebi 576

Hakkı Suha Okay 562

Oğuz Kaan Salıcı 554

Yaşar Seyman 549

Veli Ağbaba 541

Faik Öztrak 531

Gülizar Biçer Karaca 527

Muharrem Erkek 527

Aykut Erdoğdu 526

Emre Çam 517

Bülent Ecevit Tatlıdil 515

Çetin Osman Budak 513

Akif Hamzaçebi 485

Öztürk Yılmaz 478

Sera Kadıgil 475

Gamze Taşcıer 444

Bülent Tezcan 439

Turan Hançerli 430

Necati Yılmaz 428

Tekin Bingöl 425

Gökhan Günaydın 422

Yavuz Karan 417

Tuncay Özkan 413

Sevda Erdan Kılıç 412

Emine Gülizar Emecan 411

Haydar Akar 401

Ayça Taşkent 398

Gamze Akkuş İlgezdi 396

Pınar Uzun 395

Haluk Pekşen 390

Bülent Kuşoğlu 385

Gamze Pamuk Ateşli 384

Ali Şeker 375,

Gökhan Zeybek 375

Erdal Aksünger 373

Erdoğan Toprak 372

Gaye Usluer 371

Gül Çiftçi 367

Ünal Çeviköz 359

Eren Erdem 359

Semra Dinçer 355

Gülçin Timur 354

Müslim Sarı 350

İlhan Cihaner 344