CHP Kurultayında Nevşin Mengü krizi..

CHP’de 36. Olağan Kurultay toplandı. Parti Meclisi listesinde yer almak için MYK kararıyla partiye üye olmak isteyen gazeteci Nevşin Mengü’ye izin çıkmadı. Kararı sosyal medyadan yorumlayan Mengü, "Onlar teklif etmişti, benlik bir durum yok" ifadesini kullandı.





Kurultay öncesi yaptıkları çağrının ardından PM için anahtar liste üzerinde çalışan İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin öncülük ettiği grup, listede yer almasını istedikleri; ancak parti üyesi olmayan bazı isimleri MYK kararıyla üye yaptırmak için yoğun çaba harcadı, ne var ki bu girişim sonuçsuz kaldı.





Bu çerçevede CHP’de üyeliği gündeme gelen isimler arasında gazeteci Nevşin Mengü de bulunuyordu. Mengü ve diğer isimlere üyelik için MYK’den karar çıkmadı.





CHP tüzüğüne göre yetkili kurullara aday olabilmek için parti üyeliği gerekiyor. Kurultay sürecinde ancak MYK kararı ile üye olunabiliyor.