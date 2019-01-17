CHP Kulisine göre Kocaoğlu'nun tekrar adaylığı neden mümkün değil?

BBC Türkçe'nin CHP kaynaklarından edindiği bilgiler ve parti kulislerinde yapılan değerlendirmeler şöyle:





"Soyer ve Özkan'ı engelleme hamlesi "





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, dün sabah MYK ve PM toplantıları öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, yeniden aday olduğunu bildirmesinin altında, adaylık için isimleri ön plana çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın adaylığını engelleme amacının yattığı belirtiliyor.





Kocaoğlu'nun Tuncay Özkan ile yıldızının barışmadığı kaydediliyor.





Gerek Kocaoğlu'na yakın isimler, gerekse genel merkez kaynakları, Kocaoğlu'nun Soyer'in adaylığına öteden beri karşı olduğunu belirtirken, buna gerekçe olarak da iki ismin "belediyecilik anlayışları"nın farklı olmasını gösteriyorlar.





Kocaoğlu'nun genel seçimlerde İzmir milletvekili adaylığına da karşı çıktığı Tuncay Özkan'la yıldızının barışmadığı da biliniyor.





Kocaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde de bu iki ismin aday gösterilmemesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguladığı ve bu nedenle de kendisinin yeniden adaylık kararı aldığını ilettiği öğrenildi.





CHP liderinin ise iki isimle ilgili yorum yapmadığı, ancak Kocaoğlu'na, adaylık kararı üzerine İzmir adaylarını yeniden değerlendireceğini belirtmekle yetindiği ifade ediliyor.





Kocaoğlu'nun başkanlığı bırakma kararını açıkladığı dönemde bu il için eski İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ı genel merkeze önerdiği, ancak kabul ettiremediği ifade ediliyor. Kocaoğlu'nun yakın arkadaşı da olan eski İl Başkanı ve milletvekili Alaaddin Yüksel'in de adaylık için gündeme geldiği ancak Kılıçdaroğlu'nun Soyer'e sıcak baktığı bilgisi üzerine kendisinin yeniden aday olma kararı aldığı belirtiliyor.





Aziz Kocaoğlu, BBC Türkçe'nin görüşme talebi üzerine ise yaptığı açıklama dışında bir açıklaması olmayacağı mesajını gönderdi.







Yeniden adaylık şansı var mı?





CHP içinde güçlü bir figür olan Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran yerel seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "genel başkan seçimli olağanüstü kurultay" tartışmasında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yana tavır koyup, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer almıştı.





"Koltuk bırakılamaz bir şey değildir" diyen Kocaoğlu, 1 Ekim 2018'de de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.





Ancak kulislerde Kocaoğlu'nun bu "erken" kararından pişman olduğu iddiaları konuşulmaya başlayınca, kendisine yönelik baskılara karşın bir kez daha "aday değilim" açıklaması yapmıştı.





Tüm bunların ardından Kocaoğlu'nun yeniden adaylık kararı, sadece istemediği isimlerin önünü kesmeye dönük bir girişim olarak görülüyor ve Kılıçdaroğlu'nun nezaketen "yeniden değerlendireceğim" demesine karşın, yeniden aday göstermesinin çok zayıf bir olasılık olduğu ifade ediliyor.





"Teşekkürün daha çok alıcısı var"





CHP'den üst düzey bir yönetici, Kocaoğlu'nun bu girişimiyle ilgili, 1 Ekim'de yeniden aday olmayacağını açıkladığı basın toplantısındaki "teşekkür konuşmasını" anımsatıp, şu değerlendirmeyi yaptı:





"Aziz Kocaoğlu'nun o günkü teşekkür konuşmasının parti içinde alıcısı daha çok. Kendisi elbette aday olmak isteyebilir, önerileri de dikkate alınabilir, ancak aday gösterilmesi artık tali bir konudur."





Aynı yönetici, kamuoyunda güçlü beklentiye karşın İzmir adayının hem MYK hem de PM gündemine gelmediğine dikkat çekerek, aday açıklama sürecinde parti açısından bir değişiklik olmadığını belirtmekle yetindi.





İbre kimden yana?





Kocaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi öncesinde kulislerde İzmir adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.





CHP Lideri'nin 2014'te de Soyer'i aday göstermek istediği biliniyor. Ancak o dönem, Kılıçdaroğlu; hakkında 397 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kocaoğlu'na sahip çıkmış ve yeniden aday göstermişti.





Parti kulislerinde Kocaoğlu'nun son adaylık hamlesinin ardından, Soyer veya Özkan dışında "denge" sağlamak için üçüncü bir ismin, örneğin adaylık için adı geçen İzmir Milletvekili Murat Bakan veya Kamil Oktay Sındır'ın adaylığının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.





Ancak Kılıçdaroğlu'nun bütün bunlara karşın Soyer isminde ısrarcı olmasına yüksek olasılık tanınıyor. CHP'li bir parti yöneticisi son gelinen noktayı, "Soyer ismi kesin değil, ama kamuoyunda konuşulan diğer bütün adaylardan bir adım önde" sözleriyle değerlendiriyor.





İzmir ve İstanbul ilçeleri ne zaman açıklanacak?







Son Parti Meclisi'nde 70 isim açıklansa da gözler yine İzmir ve ilçeleri ile İstanbul'un ilçe adaylarına çevrilmiş durumda.





CHP Parti Meclisi'nin gelecek hafta yeniden toplanarak, söz konusu yerleri belirlemesi bekleniyor. Parti kaynakları "30 Ocak öncesi tüm önemli yerler açıklanmış olur" bilgisini verirken, 26 Ocak'ta PM'nin toplanabileceği belirtiliyor.





Celal Doğan ortak aday mı?





Eski HDP Milletvekili ve geçmişte SHP'den Gaziantep Belediye Başkanı olan Celal Doğan'ın İYİ Parti ve CHP'nin Gaziantep adayı olacağı kulislerde en çok konuşulan konu oldu. Celal Doğan, iki partinin anlaşması halinde adaylığa soğuk bakmadığının mesajını bir yerel gazete aracılığıyla verdi.





CHP kaynakları ise Celal Doğan ile bir görüşmelerinin olmadığını, bu ilin ittifak kapsamında İYİ Parti'ye bırakıldığını anımsatıyorlar.





İYİ Parti'nin de Celal Doğan'ın adaylığına çok sıcak bakmayacağına işaret eden CHP kaynakları, "Eğer İYİ Parti'nin bir yeniden değerlendirme durumu olursa, konuşulabilir, ancak şu aşamada böyle bir durum yok" değerlendirmesini yapıyor.