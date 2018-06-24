CHP: Kimse erken gelin güvey olmasın

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:







- Açılan sandıkların oranı yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 33.65, 6 milyondan fazla oy. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51.77, sayın Meral Akşener'in yüzde 8.99, sayın Selahattin Demirtaş'ın yüzde 4.60, sayın Temel Karamollaoğlu binde 88, sayın Doğu Perinçek binde 21. Toplam yüzde 39 sandıklar ve geride yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy var.





-Yüzde 70'le açılış yapan Anadolu Ajansı'nın şu an itibarıyla indiği rakamlara bakın. Bu sonuna kadar sandıkları takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Seçim ikinci tura kalmıştır. Kimse erken gelin güvey olmasın, kimse erken davul zurna çalmasın.